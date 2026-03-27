Норрис: Уик-энд складывается ужасно

Чемпион мира Ландо Норрис признался, что уик-энд в Сузуке для него складывается ужасно.

Напомним, что из-за проблем с болидом британец пропустил половину второй практики. И в целом Норрис недоволен происходящим.

Также пилот заявил, что у него все еще нет темпа, но зато он появился у его партнера.

В данный же момент я на 2-3 шага отстаю с точки зрения работы с настройками болида. Притом, что на длинной дистанции я вообще не смог потренироваться. Я проезжал не больше одного круга за раз, так что для меня уик-энд в целом начался ужасно. Сейчас темп есть у Оскара Пиастри, но не у меня. Так что да, пока все складывается не так, как мне бы хотелось. Особенно с учетом того, что с каждым кругом ты учишься все лучше работать с новой машиной, а как раз кругов то мне и не хватает

