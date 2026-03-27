iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Норрис: Уик-энд складывается ужасно

Проблемы преследуют чемпиона мира.
Сегодня, 22:35       Автор: Андрей Безуглый
Ландо Норрис / Getty Images
Чемпион мира Ландо Норрис признался, что уик-энд в Сузуке для него складывается ужасно.

Напомним, что из-за проблем с болидом британец пропустил половину второй практики. И в целом Норрис недоволен происходящим.

Также пилот заявил, что у него все еще нет темпа, но зато он появился у его партнера.

В данный же момент я на 2-3 шага отстаю с точки зрения работы с настройками болида. Притом, что на длинной дистанции я вообще не смог потренироваться. Я проезжал не больше одного круга за раз, так что для меня уик-энд в целом начался ужасно.

Сейчас темп есть у Оскара Пиастри, но не у меня. Так что да, пока все складывается не так, как мне бы хотелось. Особенно с учетом того, что с каждым кругом ты учишься все лучше работать с новой машиной, а как раз кругов то мне и не хватает

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ландо Норрис

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: поединок молодежной сборной Украины, товарищеские матчи Англии, Германии, Испании
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров

Последние новости

Европа23:15
Болельщицы Тоттенхэма выступили против назначения де Дзерби
Формула 122:35
Норрис: Уик-энд складывается ужасно
Европа21:59
Молодежная сборная Украины снова осталась без победы в матче отбора на Евро-2027
Другие страны21:28
Рафинья травмировался в матче сборной Бразилии
Европа20:42
Атлетико определился с заменами Гризманну
Европа19:55
Атлетико определился, кто будет тренировать клуб в следующем сезоне
Европа19:27
Наполи может отправить своего нападающего в дубль
Европа18:55
Тоттенхэм нашел нового временного специалиста
Формула 118:15
Руководитель Ред Булл признал отставание команды
Другие страны17:50
Месси получил уникальное для спорта достижение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK