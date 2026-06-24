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Автоспорт

Феррари нашла способ стать быстрее на Гран-при Австрии

Ожидают улучшения среднего времени круга.
Сегодня, 13:53       Автор: Валентина Чорноштан
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Феррари в рамках программы ADUO обновила силовую установку, сообщает  La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что после проверки ФИА выяснилось, что их мотор уступает лидеру по производительности чуть более 4%.

Благодаря этой информации Скудерия внедрила обновления, направленные на устранение дефицита мощности на скоростных участках трассы.

Тем самым Феррари надеется отыгрывать около 0,2 секунды на круге после обновления силовой установки.

К слову, ещё одна команда воспользовалась программой ADUO.

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