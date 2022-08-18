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Автоспорт

Исполнительный директор Формулы 1: Гонок в России больше никогда не будет

Гран-при не будет проводится на территории страны, которая не уважает суверенитет и территориальную целостность других государств.
Вчера, 19:54
Стефано Доменикали / Getty Images
Стефано Доменикали / Getty Images
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Исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали окончательно закрыл двери для возвращения Гран-при в России, несмотря на отличные доходы, полученные на последних заездах. Он занял четкую позицию: "Королева автоспорта" не вернется на территорию той страны, которая развязала войну против Украины.

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Однако этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить критику болельщиков. В последние годы такие гонки, как Катар и Саудовская Аравия, были добавлены в календарь Ф1, по мнению болельщиков, только из экономических соображений.

"Я не продаю душу Формулы 1. Я думаю, что это нормальное изменение. Деньги важны везде, даже для нас. Но это не единственное, на что мы обращаем внимание. Весь пакет должен быть правильным. Если бы мы смотрели только на банковский счет, календарь соревнований был бы совсем другим", — цитирует Стефано F1ingenerale.com.

Примером, подтверждающим слова исполнительного директора, является именно Россия, которая, несмотря на отличные доходы, которые приносит мероприятие, больше не будет включаться в планирование календарей на следующие сезоны.

"Я всегда говорю "никогда не говори никогда", но в этом случае могу обещать: больше никаких переговоров с ними вести не будем. Гонок там больше не будет", — заявил Доменикали.

Поэтому вскоре мы увидим, какая страна заменить в календаре этап в Сочи. Ходили разговоры и о Гран-при Германии (Хоккенхайм или Нюрбургринг), но, к сожаалению, организовать его не так просто, как может показаться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Гран-при России Стефано Доменикали
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