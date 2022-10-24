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Ферстаппен - победитель Гран-при США, Леклер финишировал третьим

Нидерландец завоевал свою 33-ю победу в карьере.
Сегодня, 00:08
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
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В воскресенье, 23 октября, в Остине на автодроме "Трасса Америк" завершился 19-й гоночный этап Формулы 1 сезона-2022 - Гран-при США.

Победу в заезде праздновал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Компанию на подиуме ему составили Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.

Гонка началась с того, что поул-ситтер Карлос Сайнс еще до первого поворота пропустил Ферстаппена, после чего получил удар от Джорджа Расселла. Доехав до боксов, испанец сошел с дистанции.

Вторым сошедшим стал Валттери Боттас, который не справился с болидом из-за порыва ветра в повороте. В итоге финн вылетел в гравий, из которого уже не выбрался.

Спустя несколько кругов Лэнс Стролл устроил страшную аварию с Фернандо Алонсо. Удивительно, но Нандо сумел продолжить гонку и даже финишировать в очках, чего не скажешь о его будущем напарнике.

Из-за проблем во время пит-стопа Ферстаппен пропустил Леклера, но через несколько попыток он его все же прошел, после чего принялся за Хэмилтона, который в тот момент лидировал в гонке. Хэм боролся, но более быстрый болид победил.

Ферстаппен одержал победу №33 в карьере, что достаточно символично, учитывая, под каким номером он выступал ранее. К тому же Ред Булл завоевал кубокк Конструкторов, став недосягаемым для Феррари.

Гонщиком дня стал Себастьян Феттель, финишировавший восьмым. В определенный этап гонки он даже лидировал. Заминка в боксах стоила ему примерно 13 секунд.

Итоговая классификация

Следующая гонка пройдет в Мексике уже через неделю, 30 октября.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в кубке Конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Ред Булл Гран-при США Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Шарль Леклер
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