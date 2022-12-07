Феррари назначит Вассера на должность руководителя команды

Официальное заявление о назначении ожидается до конца 2022 года.

После сезона, который начинался многообещающе, но закончился едва ли не провалом, Феррари приняла решение расстаться с Маттиа Бинотто.

Итальянец занимал должность руководителя с 2019 года, а в команде работал с 1995 года. Бинотто покинет свой пост по окончанию 2022 года.

Основным кандидатом на свободное в будущем место называется нынешний руководитель Альфа Ромео Фредерик Вассер.

По информации Sport1, президент Феррари Джон Элканн определился, что именно 54-летний француз станет сменщиком Бинотто в 2023 году. До конца этого года Скудерия выступит с официальным заявлением о назначении Вассера.

Считается, что Вассер станет сдерживающим фактором в отношении Шарля Леклера, который может задуматься об уходе из Феррари по окончанию контракта, который действует до конца 2024 года.

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Напомним, что Леклер и Вассер работали вместе в Альфа Ромео в первый год монегаска в Формуле 1 до того момента, пока Шарль не заменил в Феррари Кими Райкконена, отправившегося в обратном направлении.