iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Феррари назначит Вассера на должность руководителя команды

Официальное заявление о назначении ожидается до конца 2022 года.
Вчера, 23:08
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

После сезона, который начинался многообещающе, но закончился едва ли не провалом, Феррари приняла решение расстаться с Маттиа Бинотто.

Итальянец занимал должность руководителя с 2019 года, а в команде работал с 1995 года. Бинотто покинет свой пост по окончанию 2022 года.

Основным кандидатом на свободное в будущем место называется нынешний руководитель Альфа Ромео Фредерик Вассер.

По информации Sport1, президент Феррари Джон Элканн определился, что именно 54-летний француз станет сменщиком Бинотто в 2023 году. До конца этого года Скудерия выступит с официальным заявлением о назначении Вассера.

Считается, что Вассер станет сдерживающим фактором в отношении Шарля Леклера, который может задуматься об уходе из Феррари по окончанию контракта, который действует до конца 2024 года.

Читай также: Хорнер - о Риккардо: С нами он добился успеха, но затем решил сделать глупость и ушел

Напомним, что Леклер и Вассер работали вместе в Альфа Ромео в первый год монегаска в Формуле 1 до того момента, пока Шарль не заменил в Феррари Кими Райкконена, отправившегося в обратном направлении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Альфа Ромео Маттиа Бинотто

Статьи по теме

"Это будет бомба": руководитель Хаас проговорился о новых моторах Феррари "Это будет бомба": руководитель Хаас проговорился о новых моторах Феррари
"Я предан Ред Булл": Хорнер исключил свой переход в Феррари после ухода Бинотто "Я предан Ред Булл": Хорнер исключил свой переход в Феррари после ухода Бинотто
Нидерланды - Аргентина: смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Аргентина: смотреть онлайн-трансляцию матча
Хорватия - Бразилия: смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия - Бразилия: смотреть онлайн-трансляцию матча
Помочь журналистам

Видео

Команда Усика представила яркое промо боя с Фьюри
Команда Усика представила яркое промо боя с Фьюри

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

ЧМ-202200:56
Нидерланды - Аргентина: смотреть онлайн-трансляцию матча
ЧМ-202200:39
Хорватия - Бразилия: смотреть онлайн-трансляцию матча
ЧМ-202200:20
Франция - Англия: прогноз на матч чемпионата мира 10.12.2022
Вчера, 23:52
Европа23:52
Йорди Кройфф: де Йонг не продается - время для этого уже прошло
Европа23:32
Манчестер Юнайтед в товарищеской игре уступил Кадису
Бокс23:15
Команда Усика представила яркое промо боя с Фьюри
Формула 123:08
Феррари назначит Вассера на должность руководителя команды
ЧМ-202222:52
Пресс-атташе сборной Бразилии грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции Винисиуса
Бокс22:40
Беринчик подтвердил подписание контракта со знаменитой промоутерской компанией
Европа22:15
Игроки сборной Германии обвиняют Флика в фаворитизме представителей Баварии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK