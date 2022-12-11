iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Перес не волнуется за свое место в Ред Булл на фоне возвращения Риккардо

Чеко признался, что рад Даниэлю, который станет резервным гонщиком австрийской команды.
Сегодня, 17:33
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Даниэль Риккардо возвращается в Ред Булл, в составе которого он стал одним из лучших пилотов Формулы 1.

В 2023 году 33-летний австралиец станет резервным гонщиком "быков". При этом возвращение "Медоеда" никак не повлияет на второго пилота команды Серхио Переса, как он сам в этом признался.

"Я довольно расслаблен", — цитирует Переса F1i.com. "Я имею в виду, что мы все время живем под большим давлением. Для меня это ничего не меняет. Я думаю, что для команды большое достижение иметь такого гонщика, как Даниэль. Он внесет большой вклад в нашу команду".

"Он отличный парень, он один из тех, с кем у меня наиболее хорошие отношения в паддоке. Так что здорово, что Даниэль у нас в команде, но с моей стороны это ничего не меняет".

Читай также: Стало известно, где может продолжить карьеру Бинотто

Напомним, что контракт Серхио Переса с Ред Булл рассчитан до конца сезона-2024.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Даниэль Риккардо

Статьи по теме

Хорнер - о Риккардо: С нами он добился успеха, но затем решил сделать глупость и ушел Хорнер - о Риккардо: С нами он добился успеха, но затем решил сделать глупость и ушел
Хэмилтон: Сложно было наблюдать за доминированием Ферстаппена Хэмилтон: Сложно было наблюдать за доминированием Ферстаппена
"Я предан Ред Булл": Хорнер исключил свой переход в Феррари после ухода Бинотто "Я предан Ред Булл": Хорнер исключил свой переход в Феррари после ухода Бинотто
Больше половины болельщиков назвали Сантуша главной причиной вылета Португалии с ЧМ Больше половины болельщиков назвали Сантуша главной причиной вылета Португалии с ЧМ
Помочь журналистам

Видео

Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Англия - Франция 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

ЧМ-202219:20
Больше половины болельщиков назвали Сантуша главной причиной вылета Португалии с ЧМ
НБА19:06
Ушел из жизни первый тренер ЛеБрона в НБА
ЧМ-202218:46
Линекер поддержал Кейна после незабитого пенальти
ЧМ-202218:26
Тренер Марокко сравнил стиль игры своей команды с европейским грандом
Европа18:11
Бавария просматривает варианты в поисках замены Нойеру
НБА17:57
Известный бренд обуви может подписать контракт с Ирвингом после его разрыва с Nike
Европа17:33
Президент Бенфики озвучил ценник Рамуша
Формула 117:33
Перес не волнуется за свое место в Ред Булл на фоне возвращения Риккардо
ЧМ-202217:09
Роналду: Выиграть чемпионат мира для Португалии было моей самой большой и амбициозной мечтой
Формула 116:51
Стало известно, где может продолжить карьеру Бинотто
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK