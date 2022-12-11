Перес не волнуется за свое место в Ред Булл на фоне возвращения Риккардо

Даниэль Риккардо возвращается в Ред Булл, в составе которого он стал одним из лучших пилотов Формулы 1.

В 2023 году 33-летний австралиец станет резервным гонщиком "быков". При этом возвращение "Медоеда" никак не повлияет на второго пилота команды Серхио Переса, как он сам в этом признался.

"Я довольно расслаблен", — цитирует Переса F1i.com. "Я имею в виду, что мы все время живем под большим давлением. Для меня это ничего не меняет. Я думаю, что для команды большое достижение иметь такого гонщика, как Даниэль. Он внесет большой вклад в нашу команду".

"Он отличный парень, он один из тех, с кем у меня наиболее хорошие отношения в паддоке. Так что здорово, что Даниэль у нас в команде, но с моей стороны это ничего не меняет".

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Напомним, что контракт Серхио Переса с Ред Булл рассчитан до конца сезона-2024.