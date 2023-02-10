iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ред Булл получит большинство привилегий мотористов, несмотря на отсутствие нужного статуса

Бюджет австрийской команды будет сокращен не так сильно, как это должно было произойти до этого.
Сегодня, 22:09
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Ранее появилась информация, что Ред Булл в сотрудничестве с Форд не смог получить статус моториста на 2026 год. 

Данный статус позволил бы ему использовать дополнительные 10 миллионов долларов в 2023 и 2024 годах и 5 миллионов в 2025 на разработку болида. К тому же австрийская команда могла потратить до 15 миллионов на инвестиционные вложения.

Однако, как сообщает Autosport, "быки" все же получат некоторые преимущества моториста. Бюджет команды сократится лишь на 10%, так как Хонда будет помогать в разработке ERS вплоть до 2025 года

В 2023 и 2024 году потенциальные расходы Ред Булл сократятся на 1 миллион, в 2025 году - на 500 тысяч, а потенциальные инвестиционные вложения сократятся на 1,5 миллиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

Статьи по теме

Ред Булл не получил статус моториста из-за протеста Феррари и других производителей Ред Булл не получил статус моториста из-за протеста Феррари и других производителей
Формула 1: Болиды 2023 года. Черно-красная ливрея для последнего сезона Альфа Ромео Формула 1: Болиды 2023 года. Черно-красная ливрея для последнего сезона Альфа Ромео
Ферстаппен: Хэмилтон - один из величайших пилотов в истории, он может выиграть 8-й титул Ферстаппен: Хэмилтон - один из величайших пилотов в истории, он может выиграть 8-й титул
Форд станет поставщиком двигателей для Ред Булл и Альфа Таури Форд станет поставщиком двигателей для Ред Булл и Альфа Таури
Помочь журналистам

Видео

Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции
Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: старт чемпионата мира в Германии
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Украина23:14
Динамо продало Витиньо в бразильский Ред Булл
Олимпийские игры22:57
Группа из 35 стран выступила против допуска россиян и белорусов к Олимпиаде-2024
Бокс22:52
Бокс: расписание боев
Европа22:41
Интим все-таки был: Судмедэкспертиза подтвердила половой контакт Алвеса с жертвой
Европа22:33
Беседин дебютировал за Омонию, Безус травмировался в первом тайме
Европа22:18
Гвардиола верит, что клубы АПЛ сговорились против Манчестер Сити
Формула 122:09
Ред Булл получит большинство привилегий мотористов, несмотря на отсутствие нужного статуса
Европа21:54
Ибрагимович выступил с поддержкой в адрес тренера Милана
ММА21:38
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа21:20
The Best FIFA Awards: определились тройки финалистов в каждой категории
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK