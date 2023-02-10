Ред Булл получит большинство привилегий мотористов, несмотря на отсутствие нужного статуса

Бюджет австрийской команды будет сокращен не так сильно, как это должно было произойти до этого.

Ранее появилась информация, что Ред Булл в сотрудничестве с Форд не смог получить статус моториста на 2026 год.

Данный статус позволил бы ему использовать дополнительные 10 миллионов долларов в 2023 и 2024 годах и 5 миллионов в 2025 на разработку болида. К тому же австрийская команда могла потратить до 15 миллионов на инвестиционные вложения.

Однако, как сообщает Autosport, "быки" все же получат некоторые преимущества моториста. Бюджет команды сократится лишь на 10%, так как Хонда будет помогать в разработке ERS вплоть до 2025 года

В 2023 и 2024 году потенциальные расходы Ред Булл сократятся на 1 миллион, в 2025 году - на 500 тысяч, а потенциальные инвестиционные вложения сократятся на 1,5 миллиона.