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Автоспорт

Штайнер: Это вообще лучшие тесты за всю историю

Руководитель Хаас оценил надежность новых болидов.
Сегодня, 16:24
Кевин Магнуссен / Getty Images
Кевин Магнуссен / Getty Images

Руководитель Хаас Гюнтер Штайнер позитивно оценил предсезонные тесты в Бахрейне.

Особенно он отметил то, что всем командам практически удалось решить проблемы с надежностью. Ведь во время тестов ни у кого не возникало серьезных проблем.

"Только посмотрите – думаю, что это вообще лучшие тесты за всю историю Формулы 1. Сколько раз мы видели красные флаги? Три? Все спокойно наматывали круги, и достаточно сравнить их количество с первыми прошлогодними тестами – по-моему, ничего подобного никогда не было.

Меня это приятно удивляет. Пять лет назад тесты прерывались красными флагами каждые два-три часа. А сейчас мы все просто проезжали круг за кругом, круг за кругом. Почти скучная картина, согласитесь?

Но лично я доволен, только когда мы быстры. И хотя в этом году всё складывается намного более гладко, пока я не вполне доволен, потому что всегда что-то происходит. Впрочем, всего год назад в это время мы гадали, каким образом мы сможем выбраться из ямы, в которой оказались? А сейчас я думаю, что мы с этим справились, и я бы не стал ничего менять", - приводит слова итальянца ESPN.

С обзором предсезонных тестов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Гюнтер Штайнер

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