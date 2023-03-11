Уильямс может сменить моториста с 2026 года

В этом году в Уильямс будут решать, стоит ли менять моториста, начиная с 2026 года, пишет Motorsport Week.

Об этом рассказал руководитель команды Джеймс Воулз. Напомним, что в данный момент Уильямс тесно сотрудничает с Мерседес.

"Мы довольны многолетними отношениями. Мерседес в среднем производил лучшие силовые установки на протяжении последних 15 лет.

В данный момент рассматриваем Мерседес и других производителей. Надо изучить рынок и в ближайшее время принять решение", – сообщил Воулз, добавив, что команда определится в 2023 году.

При этом в Уильямс отметили, что при любых обстоятельствах команды останется независимой. Воулз считает, что нельзя рассчитывать только на производителей, производящих детали.

Напомним, что следующее Гран-при пройдет в Саудовской Аравии 17-19 марта, а с полным календарем Формулы-1 вы можете ознакомится на нашем сайте.