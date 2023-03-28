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Автоспорт

В Мерседес рассказали, насколько изменится проблемный болид W14 благодаря обновлениям

"Серебряные стрелы" не теряют надежд догнать лидеров.
Сегодня, 01:09
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Технический директор Мерседеса Майк Эллиотт поделился некоторыми подробностями о предстоящем изменении концепции W14 и о том, что именно команда собирается изменить, стремясь вернуться к победным путям.

На просьбу объяснить, что на самом деле означает изменение концепции, Эллиот ответил: "Простой ответ: для разных людей это означает разные вещи", - цитирует специалиста официальный сайт Формулы 1.

"Я думаю, что после Бахрейна нам пришлось признать, что мы не там, где хотели быть. Нам пришлось посмотреть на все, что составляет нашу машину, и решить, что мы могли бы сделать по-другому, как мы могли бы повысить производительность, потому что у нас есть значительный отрыв, чтобы наверстать упущенное".

Источник: Getty Images

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"Инженеры заняты изучением аэродинамики, они смотрят на форму автомобиля, на такие вещи, как геометрия боковых понтонов, геометрия днища. Но мы также смотрим в мир симуляции".

"Очевидно, что Бахрейн стал настоящей проверкой реальности, и оказаться в том положении, в котором мы оказались, не будучи конкурентоспособными, было настоящим разочарованием — разочарованием для всей команды".

Напомним, что в воскресенье, 2 апреля, состоится Гран-при Австралии, который статистически самый неудобный для лидера чемпионата команды Ред Булл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

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