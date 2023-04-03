Ален Прост: "Старт сезона вышел странным"

Почти у всех команд все идет не освсем по плану.

Четырехкратный чемпион мира Ален Прост неоднозначно оценил начало гоночного сезона-2023.

По мнению француза, это довольно плохой старт, ведь почти в каждой команде Формулы-1 назревает кризис либо же дела уже давно плохи.

"Старт сезона вышел странным. Почти у всех команд дела идут не очень хорошо, где-то начинается кризис чуть ли не на всех уровнях – и это можно сказать как про небольшие, так и про ведущие команды", - приводит слова Проста Formula Passion.

Экс-пилот заявил, что Макларен с каждым сезоном выстпают все хуже и хуже, а Альпин никак не может вернуться на старый уровень. Хотя обе команды имеют довольно богатую историю.

Бывшие лидеры чемпионата Мерседес и Феррари тоже в кризисе. Немецкая команда наконец поняла, что их революционная идея болида не работает, и пытается спасти сезон. А Феррари пытались исправить ситуацию новой кровью, но что-то опять пошло не так. Проблемы есть даже у Ред Булл.

"В Ред Булл тоже не все гладко. Там система, в которой предпочтение всегда отдавалось одному гонщику, и которая так хорошо работала, начала показывать первые признаки разрушения. Серхио Перес утвердился в команде и видит, что способен побеждать – и теперь он больше не готов идти на компромиссы только ради сохранения места в команде", - заявил Прост.

Напомним, что ранее команды наконец согласовали новый формат гоночного уик-энда со спринтом.