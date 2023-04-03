iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Ален Прост: "Старт сезона вышел странным"

Почти у всех команд все идет не освсем по плану.
Сегодня, 17:44
Ален Прост / Getty Images
Ален Прост / Getty Images

Четырехкратный чемпион мира Ален Прост неоднозначно оценил начало гоночного сезона-2023.

По мнению француза, это довольно плохой старт, ведь почти в каждой команде Формулы-1 назревает кризис либо же дела уже давно плохи.

"Старт сезона вышел странным. Почти у всех команд дела идут не очень хорошо, где-то начинается кризис чуть ли не на всех уровнях – и это можно сказать как про небольшие, так и про ведущие команды", - приводит слова Проста Formula Passion.

Экс-пилот заявил, что Макларен с каждым сезоном выстпают все хуже и хуже, а Альпин никак не может вернуться на старый уровень. Хотя обе команды имеют довольно богатую историю.

Бывшие лидеры чемпионата Мерседес и Феррари тоже в кризисе. Немецкая команда наконец поняла, что их революционная идея болида не работает, и пытается спасти сезон. А Феррари пытались исправить ситуацию новой кровью, но что-то опять пошло не так. Проблемы есть даже у Ред Булл.

"В Ред Булл тоже не все гладко. Там система, в которой предпочтение всегда отдавалось одному гонщику, и которая так хорошо работала, начала показывать первые признаки разрушения. Серхио Перес утвердился в команде и видит, что способен побеждать – и теперь он больше не готов идти на компромиссы только ради сохранения места в команде", - заявил Прост.

Напомним, что ранее команды наконец согласовали новый формат гоночного уик-энда со спринтом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ален Прост

Статьи по теме

Прост разочарован тем, как мир узнал о его уходе из Альпин Прост разочарован тем, как мир узнал о его уходе из Альпин
Ален Прост назвал лучшего гонщика в пелотоне прямо сейчас Ален Прост назвал лучшего гонщика в пелотоне прямо сейчас
Рено: Нам повезло получить Сайнса Рено: Нам повезло получить Сайнса
Прост: Буэми – один из лучших гонщиков в мире Прост: Буэми – один из лучших гонщиков в мире
Помочь журналистам

Видео

Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа18:49
Руководство МЮ убедило тен Хага, что клубу необходим Кейн
НБА18:48
ЛеБрон в очередной раз установил рекорд НБА
Формула 118:23
Авария Магнуссена на Гран-при Австралии травмировала зрителя
Футбол18:01
Ребров интересен клубам, выступающим в Лиге чемпионов
Европа17:49
Тухель: Увольнение Поттера не вызвало у меня больших эмоций
Формула 117:44
Ален Прост: "Старт сезона вышел странным"
НБА17:27
Портленд обыграл Миннесоту, организовав самый большой апсет за последние 30 лет
Киберспорт16:53
Коноплянка, Шапаренко и парни из Азова проведут поединок в CS:GO
Европа16:19
Барселона ищет спонсоров, которые помогут подписать Месси
Европа15:35
Клопп высказался о своем потенциальном увольнении
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK