Вольфф: Леклер на радаре у Мерседес в долгосрочной перспективе, но не сейчас

"Серебряные стрелы" пока что не планируют переманивать Шарля у себе.

В последние недели появились слухи, что пилот Феррари Шарль Леклер ведет переговоры с Мерседес.

Слухи появились на фоне проблем Скудерии, а также неопределенности насчет будущего Льюиса Хэмилтона.

Недавно сам монегаск опроверг переговоры с "серебряными стрелами". Теперь же пришла пора руководителя немецкой команды Тото Вольффа прокомментировать эту ситуацию. Австриец заявил, что было бы глупо не рассматривать вариант с приглашением Леклера.

"Шарль — отличный парень, и в долгосрочной перспективе вам нужно всегда держать его в поле зрения. И это понятно. Но не на краткосрочную и среднесрочную перспективу", - цитирует Вольффа Motorsport.

"Я думаю, что никто не сомневается в способностях Шарля. Он хороший парень. Единственный раз, когда я разговаривал с ним, был, когда мы обсуждали, где находятся ворота в Мельбурне, когда мы садились в самолет. Кроме этого не было никаких контактов".

"Я думаю, что он на 100% предан Феррари и верен своему контракту. И точно так же мы на 100% привержены работе с Льюисом".

Напомним, что контракт Шарля Леклера с Феррари завершится в конце сезона-2024, а соглашение Льюиса Хэмилтона с Мерседес истекает в конце нынешнего сезона.