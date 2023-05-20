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Автоспорт

Определились участники виртуального заезда Ферстаппена

Пилотов Формулы-1 мероприятие не заинтересовало.
Сегодня, 10:26
Фелипе Другович / Getty Images
Фелипе Другович / Getty Images

Определился примерный состав участников на виртуальное Гран-при Эмилии-Романьи, организованное Максом Ферстаппеном, сообщает racingnews365.

Напомним, что после отмены этапа Формулы-1 в Италии пилот Ред Булл Макс Ферстаппен решил организовать виртуальный заезд при поддердке собственной киберспортивной команды TeamRedline.

Ожидалось, что к Максу присоединятся другие пилоты Формулы-1, однако из высшей серии примут участие лишь резервные пилоты Астон Мартин и Альпин Фелипе Другович и Джек Дуэн.

Также участие в заезде примет чемпион Формулы-Е Антониу да Кошта и выступающий в той же серии Оливер Роулэнд.

Кроме того Максу удалось заинтересовать пилотов Формулы-2, среди которых Энцо Фиттипальди, Айюми Иваса, Джек Кроуфорд и другие.

Также в гонке примут участие пилоты Формулы-3, австралийской серии Supercars и некоторые зарубежные звезды симрейсинга.

Ранее, напомним, стало известно, что тестирование новых правил использования шин на квалификации, вероятней всего, произойдет на Гран-при Венгрии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен гран-при эмилии-романьи

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