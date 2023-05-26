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Автоспорт

Феррари планирует привозить обновления на каждый Гран-при

Болид будет постоянно совершенствоваться.
Сегодня, 18:09
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Руководитель Феррари пообещал, что команда будет работать над болидом на протяжении всего сезона, постоянно его обновляя.

Фредерик Вассер еще раз подчеркнул, что команда не собиралась ничего везти в Монако, но сипольщует обновления, которые планировались для Имолы. А далее обновления будут на каждом Гран-при.

"Мы не планировали ничего привозить в Монако, потому что хотим в большей степени сосредоточиться на настройках и пилотаже. Но мы используем то, что предполагалось привезти в Имолу. На следующей неделе в Барселоне будет еще один шаг.

Так как мы планировали привезти детали в Имолу, было бы глупо не установить их на машину. В Имоле предполагалось внедрить совсем небольшое обновление.

Мы будем привозить небольшие новинки на каждую гонку. И не хочу говорить – Барселона или ничего. После Барселоны у нас будет маленькое обновление в Монреале и еще одно в Великобритании и Австрии. Мы планируем привозить обновления на каждую гонку до конца сезона", – заявил босс Феррари для Autosport.

Напомним, что на этих выходных нас ожидает Гран-при Монако, с расписанием и результатами которого вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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