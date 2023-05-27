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Автоспорт

Леклер потеряет три позиции на старте Гран-при Монако

Шарль стал жертвой того, что команда не сообщила ему о приближении другого гонщика, который был на быстром круге.
Вчера, 21:51
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Шарль Леклер установил третье время в квалификации Гран-при Монако, что должно было позволить ему начать гонку со второго стартового ряда.

Однако 25-летний монегаск получил штраф в три позиции на старте заезда за блокировку Ландо Норриса из МакЛарена и теперь начнет гонку шестым, сообщает официальный сайт Формулы 1.

В ходе постквалификационного расследования стюарды установили, что Леклер помешал Норрису на заключительном этапе третьего сегмента.

"Леклер завершил свой последний круг в К3 и находился в секции поворотов с 4-го по 10-й. Норрис был на быстром круге и догнал Леклера посреди туннеля, и ему явно помешали", - говорится в заявлении стюардов.

"Оба водителя согласились, что Леклер мало что мог безопасно сделать в туннеле, чтобы не мешать Норрису, учитывая трудности со зрением из-за проникновения света в туннель и изменения линий с одной стороны туннеля на другую".

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Также было сообщено, что Леклер "разумно отреагировал" на синий флаг, но было уже слишком поздно. Как оказалось, команда не предупредила Шарля о том, что к нему приближался Ландо.

Леклер мог избежать блокировки, если бы команда проинформировала его про Норриса, поэтому нарушение было неизбежным. Учитывая все предыдущие подобные нарушения, стюарды приняли решение наказать Леклера обычным штрафом в три позиции на старте заезда.

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