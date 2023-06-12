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Автоспорт

Исполнительный директор Феррари мог повлиять на провальный концепт болида 2023 года

Вполне возможно, что нынешний сезон стал жертвой прихоти одного из руководителей Скудерии.
Сегодня, 19:05
Бенедетто Винья / Getty Images
Бенедетто Винья / Getty Images

Сезон-2023 проходит для Феррари очень тяжело. После первых девяти этапов Скудерия набрала всего 100 очков, что позволяет ей занимать лишь четвертое место Кубка конструкторов.

В 2022 году итальянская команда была второй по скорости во всем пелотоне, уступая только Ред Булл. Теперь же дела идут куда хуже, и, вероятно, на это напрямую повлиял один из руководителей Скудерии.

Как сообщает PlanetF1 со ссылкой на журналиста Марка Хьюза, появился слух, что исполнительный директор Феррари Бенедетто Винья потребовал от технического персонала обеспечить изменение характеристик машин на 2023 год из-за его "имиджа".

"Быстрые повороты — не сильная сторона болида. В прошлом году все было наоборот, но в болиде этого года был сделан преднамеренный компромисс между скоростью в поворотах и на прямой. Это казалось сомнительным изменением, когда они только объявили об этом и тем более сейчас", - написал Хьюз.

"Бенедетто Винье не нравилась идея того, что Феррари всегда медленнее Ред Булл на прямых. По его мнению, это "неуместно" для имиджа Феррари. Ради команды нужно надеяться, что это неправда, и что ключевая часть технической концепции не была затронута "имиджем".

Ранее главный инженер Ред Булл Эдриан Ньюи рассказал о двух случаях, когда он мог перейти в Феррари.

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