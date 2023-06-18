Алонсо рассказал, как собирается выиграть Гран-при Канады

Фернандо Алонсо признался, что намерен прервать свою десятилетнюю серию без побед сегодня в Канаде.

Напомним, что после всех штрафов стартовая решетка Гран-при несколько изменилась, и Нандо стартует вторым.

Пилот Астон Мартин убежден, что именно сегодня они наконец смогут обойти Макса, ведь Ред Булл не может постоянно идти без ошибок.

"Мы окажем давление на Макса. Он выигрывает каждую гонку с отрывом в 20 или 30 секунд – надеюсь, сейчас борьба будет чуть плотнее, попробуем заставить соперников ошибиться, провести неудачный пит-стоп или еще что-то. Ред Булл не может все делать идеально – может, сегодня тот самый день.

Слабости Ред Булл? Мы их не видели. Команда выступает выдающимся образом. Нам нужно прибавлять и учиться у них. Они лучшие фактически во всем – пит-стопы, старты, прогрев резины, деградация. Слабых мест нет, и Макс показывает выдающийся пилотаж весь сезон. Сражаться с ним тяжело, но это прекрасный вызов", - цитирует Алонсо Sky Sports.

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