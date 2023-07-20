Хэмилтон раскритиковал Ред Булл за увольнение де Вриса

Однако Льюис верит, что у Ника еще все впереди.

Льюис Хэмилтон остался недоволен решением Ред Булл по Нику де Врису.

Напомним, нидерландский пилот был заменен Даниэлем Риккардо после серии неудачных результатов.

Льюис заявил, что подобные смены пилотов - часть системы Ред Булл, также семикратный чемпион мира сказал, что Нику стоило дать больше времени на адаптацию.

"Да, я согласен. Но в Ред Булл действуют вот так. Можно сказать, что это особенности работы системы Ред Булл.

Лично я был очень удивлен, когда увидел решение по Нику, я ему сочувствую. Он очень талантливый гонщик и к тому же отличный парень. Думаю, в будущем у него все еще впереди и у него еще будут отличные варианты для продолжения карьеры", - приводит слова Хэмилтона autosport.com.

А вот что не удивило сэра ЛЬюиса, так это возвращение Даниэля Риккардо. По словам пилота, австралиец был на всех брифингах гонщиков, где обычно не увидеть резервных пилотов.

Ранее, напомним, Лоран Росси покинул должность руководителя Альпин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!