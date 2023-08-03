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Норрис признал, что думал об уходе из Макларен

Однако успехи команды сумели переубедить пилота.
Сегодня, 19:16
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Пилот Макларен Ландо Норрис признался, что подумывал покинуть команду.

Однако, в последнее время команды из Уокинга демонстрирует потрясающие результаты, которые и сумели переубедить пилота.

Также Ландо признался, что всегда был предан Макларану, но мысли о том, что команду стоит покинуть всегда появлялись сами по себе.

"Я хочу выигрывать гонки за Макларен, хочу побеждать в "папайе", завоевывать титулы. Я хочу достичь успеха и реализовывать свои цели с Маклареном. Я настраивался на это с тех пор, как пришел в команду, с начала выступлений в Формуле-1.

В этом плане я лоялен. Команда дала мне шанс в Формуле-1, и я хочу принести ей успех. Было бы классно пройти долгий путь от больших проблем, которые команда испытывала, когда я только пришел, к борьбе за титулы и победы. История, которую будет приятно вспомнить через десять, 20 лет.

Однако в глубине души есть нетерпение, я думаю: "Остаться здесь еще на несколько лет или пришло время для чего-то нового?" Но чем большего мы достигаем, как в последние недели, тем возрастает уверенность в решении остаться до 2025 года и в том, что мы способны вместе достичь целей",- цитирует британского пилота Sky Sports.

Ранее Ландо также объяснил, что пошло не так на Гран-при Бельгии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ландо Норрис

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