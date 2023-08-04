Феррари соберет совершенно новый болид для сезона-2024
Феррари планирует собрать совершенно новый болид для будущего сезона, пишет Motorsport.
По информации издания, глава отдела шасси Энрико Кардиле работает над машиной, что называется с чистого листа. рабочее название проекта - 676.
Это будет первый болид, разработанный при Вассере, потому он лично курирует проект, каждый встречаясь с Кардиле и Энрико Галтьери, который работает над мотором.
Точно известно, что команда откажется от собственных понтонов, а сделает что-то в духе Ред Булл, максимально стараясь избежать копирования. Предполагается, что в новом болиде от SF-23 останется лишь пара болтов.
Также останется и силовая установка, чья разработка заморожена до 2026 года.
Напомним, что с итогами первой половины сезона в Формуле-1 вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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