Вассер назвал верным решением неудачный пит-стоп Феррари

Глава Феррари Фред Вассер считает, что ранний, но неудачный пит-стоп Феррари был верным решением.

Напомним, что Гран-при Нидерландов Шарль Леклер отправился в бокс, чтобы поставить промежуточный комплект, однако механики не были к этому готовы.

Момент с тем, как механик Феррари бежит с колесом к болида попал на трансляцию и вызвал сотни мемов в социальных сетях.

Однако руководитель Скудерии все равно считает, что решение было верным.

"В последнем повороте трассы начался дождь и мы решили сразу провести пит-стоп. Да, решение было принято очень поздно, но я все равно считаю, что мы действовали правильно. Потому что в итоге мы оказались в заметно более выгодном положении, чем до пит-стопа – даже с учетом того, что на пит-лейн потеряли 6-7 секунд.

Конечно, гораздо проще было бы, будь у нас в запасе 10 или даже 5 секунд. Но тут нам все равно не на что жаловаться, решение было верным", – цитирует Вассера racingnews365.

Ранее также сообщалось, что на Гран-при Италии Скудерия приготовила специальную ливрею.

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