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Феррари назначила нового технического директора

Энрико Кардиле стал главным человеком в команде в области разработки шасси.
Сегодня, 00:21
Энрико Кардиле / Getty Images
Энрико Кардиле / Getty Images

После ухода Маттиа Бинотто с поста руководителя Феррари итальянская команда осталась без официального технического директора по шасси, поскольку эта должность какое-то время была вакантной.

Новый руководитель Скудерии Фредерик Вассер занялся реструктурированием команды. В связи с этим Энрико Кардиле, который возглавлял отдел шасси с начала 2021 года, взял на себя роль технического директора, сообщает Motorsport.

Об этом Вассер рассказал во время домашнего для его команды этапа в Монце.

"Все ребята, работающие над шасси, подчиняются Энрико Кардиле. А для меня Энрико является техническим директором", - заявил Вассер.

"Он является техническим директором по шасси, и параллельно у нас есть Энрико Гуалтьери, который является техническим директором по двигателям. Невозможно, чтобы один и тот же человек был техническим директором обеих сторон".

Напомним, что в Монце уже состоялись две свободные практики. На ISPORT можно ознакомиться с их результатами, а также расписанием всех остальных сессий гоночного уик-энда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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