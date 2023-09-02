Норрис: У нас не все так хорошо, как может показаться

Пятничные тренировочные сессии предстоящего Гран-при Италии получились достаточно успешными для Ландо Норриса.

Пилот МакЛарена показал седьмое и второе время в первых двух практиках. Но 23-летний британец считает, что его команда до их пор не настолько сильна, как может показаться.

"Начало дня не очень хорошее. На самом деле, единственная сессия, в которой мы выглядели конкурентоспособными, это была вторая практика, благодаря которой мы выглядим очень хорошо. Но я бы сказал, что у нас не все так хорошо, как может показаться", - цитирует Норриса официальный сайт Формулы 1.

"Я счастлив, мы сделали несколько хороших шагов вперед и добились некоторых улучшений, но мы определенно все еще недостаточно конкурентоспособны".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами гоночного уик-энда в Италии.

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