Руководитель МакЛарен раскритиковал Норриса и Пиастри за столкновение на Гран-при Италии

На 24-м круге Гран-при Италии Ландо Норрис и Оскар Пиастри совершили "необязательное" столкновение друг с другом.

Австралиец возвращался на трек после пит-стопа, а рядом с ним в первую шикану заходил британец, ранее побывавший в боксах.

Пиастри передним правым колесом задел болид Норриса, но, к счастью, обошлось без серьезных повреждений и оба смогли продолжить заезд.

Однако после гонки руководитель "оранжевых" Андреа Стелла заявил, что подобное не может происходить между пилотами его команды.

"Никогда не должно быть контакта между двумя машинами МакЛарен. Произошел контакт, который не соответствует тому, как мы ездим в МакЛарен", - цитирует итальянца Motorsport.

"Важно иметь четкие параметры того, что вы считаете приемлемым, а что неприемлемым. Совершенно очевидно, что для любого водителя есть что-то большее, чем он сам. Это команда".

Ранее отец Карлоса Сайнса поставил под сомнение решение Феррари позволить своим гонщикам бороться за третье место Гран-при Италии.

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