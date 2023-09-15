Перес принял извинения Марко за комментарии дискриминационного характера

Чеко не держит зла на советника команды, за которую он намерен выступать и после нынешнего сезона.

Недавно советник Ред Булл Гельмут Марко позволил себе использовать выражение дискриминационного характера.

Он посчитал, что будет уместно объяснить неудачные выступления Серхио Переса тем, что он "южноамериканец" (при том, что Чеко - мексиканец).

Вскоре Марко был вынужден принести свои извинения, которые Перес принял.

"У меня был с ним личный разговор. Он извинился. И это для меня было главным", - цитирует Чеко Motorsport.

"Знание человека очень помогает, потому что я знаю, что он имел в виду не это. И я принял его извинения, потому что я знаю Гельмута, он не имел в виду это".

Источник: Getty Images

Перес настаивал на том, что его не обидели комментарии Марко, предполагая, что они были неправильно истолкованы.

"Лично я ничуть не обиделся. Скажем, если бы эти комментарии были с другой точки зрения или что-то в этом роде, мне пришлось бы воспринимать их по-другому. Но для меня так обстоят дела, и я не принимал это на свой счет".

"Как я уже сказал, Гельмут, я извинился - мы все совершаем ошибки. И что для меня было самым важным, так это то, что я принимаю его извинения, его личные извинения. То, что происходит потом, со стороны СМИ или общественности, это не в моей власти. Для меня самое важное — это личные отношения".

Напомним, что в пятницу, 15 сентября, стартует гоночный этап в Сингапуре. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий уик-энда.

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