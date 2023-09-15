iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Перес принял извинения Марко за комментарии дискриминационного характера

Чеко не держит зла на советника команды, за которую он намерен выступать и после нынешнего сезона.
Сегодня, 08:03
Гельмут Марко и Серхио Перес / Getty Images
Гельмут Марко и Серхио Перес / Getty Images

Недавно советник Ред Булл Гельмут Марко позволил себе использовать выражение дискриминационного характера.

Он посчитал, что будет уместно объяснить неудачные выступления Серхио Переса тем, что он "южноамериканец" (при том, что Чеко - мексиканец).

Вскоре Марко был вынужден принести свои извинения, которые Перес принял.

"У меня был с ним личный разговор. Он извинился. И это для меня было главным", - цитирует Чеко Motorsport.

"Знание человека очень помогает, потому что я знаю, что он имел в виду не это. И я принял его извинения, потому что я знаю Гельмута, он не имел в виду это".

Источник: Getty Images

Перес настаивал на том, что его не обидели комментарии Марко, предполагая, что они были неправильно истолкованы.

"Лично я ничуть не обиделся. Скажем, если бы эти комментарии были с другой точки зрения или что-то в этом роде, мне пришлось бы воспринимать их по-другому. Но для меня так обстоят дела, и я не принимал это на свой счет".

"Как я уже сказал, Гельмут, я извинился - мы все совершаем ошибки. И что для меня было самым важным, так это то, что я принимаю его извинения, его личные извинения. То, что происходит потом, со стороны СМИ или общественности, это не в моей власти. Для меня самое важное — это личные отношения".

Напомним, что в пятницу, 15 сентября, стартует гоночный этап в Сингапуре. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий уик-энда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Гельмут Марко

Статьи по теме

"Особенный талант": Сайнс и Гасли поют дифирамбы Ферстаппену "Особенный талант": Сайнс и Гасли поют дифирамбы Ферстаппену
Ред Булл нацелился на беспрецедентный рекорд Формулы 1 Ред Булл нацелился на беспрецедентный рекорд Формулы 1
Росберг: Трамва руки может стоить Риккардо шанса вернуться в Ред Булл Росберг: Трамва руки может стоить Риккардо шанса вернуться в Ред Булл
Ред Булл готов поставлять моторы Форд четырем командам Ред Булл готов поставлять моторы Форд четырем командам
Помочь журналистам

Видео

Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

НБА08:58
Экс-игрок Бостона и Орландо скончался на 43-м году жизни
Европа08:34
"Они смотрят матчи с закрытыми глазами": звезда Челси недоумевает от своего рейтинга в EA Sports FC 24
НБА08:18
Команда НБА получит от города новую арену за 900 миллионов долларов
Формула 108:03
Перес принял извинения Марко за комментарии дискриминационного характера
Киберспорт07:32
ESL Pro League Season 18: fnatic сыграют с 5yclone, Apeks будут противостоять Imperial
Формула 107:30
Гран-при Сингапура: сегодня пройдут первая и вторая практики
Киберспорт07:29
ESL Pro League Season 18: fnatic - 5yclone, Apeks - Imperial
Теннис07:23
Кубок Дэвиса-2023: Испания - Сербия, Хорватия - Финляндия, Италия - Чили, Великобритания - Швейцария
Теннис07:21
Кубок Дэвиса: Белобородько, Белинский, Крутых и Орлов выступят во втором игровом дне
Европа07:15
Футбол сегодня: возвращение клубных чемпионатов: Металлист 1925 - Заря, Бавария - Байер, ПСЖ - Ницца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK