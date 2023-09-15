Алонсо - о Феттеле: Не стоит недооценивать сложность возвращения в Формулу 1
Себастьян Феттель в недавнем интервью признался, что он не исключает варианта с возвращением в Формулу 1.
Фернандо Алонсо, занявший место Себа в Астон Мартине и знающий все о возвращении в "королевские гонки", призвал не недооценивать важность и сложность данного шага.
"Не знаю. Меня не было во время этого интервью, во время общения. Иногда мы читаем заголовки новостей и не знаем, откуда именно они взялись, и каков был тон ответа", - цитирует испанца официальный сайт Ф1.
"Очевидно, что только ему решать, если он думает об этом. Как я уже говорил, когда возвращался Даниэль (Риккардо), это вызов. Возвращение в Формулу 1 не может быть недооценено. Конечно, это может стать проблемой".
Напомним, что в эти выходные пройдет гоночный этап в Сингапуре, который стартует в пятницу, 15 сентября. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех сессий уик-энда.
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