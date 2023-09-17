iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Алонсо стал обладателем очередного рекорда по итогам Гран-при Сингапура

Несмотря на провальный уик-энд, испанцу будет, что запомнить.
Сегодня, 19:53
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Гран-при Сингапура, который прошел в воскресенье, 17 сентября, стал шестнадцатым этапом Формулы 1 сезона-2023.

Победу в гонке завоевал пилот Феррари Карлос Сайнс, прервавший победную серию Ред Булл и Макса Ферстаппена.

Соотечественник Сайнса, Фернандо Алонсо, вряд ли захочет вспоминать этот заезд: 42-летний испанец ошибся, получил штраф, снова ошибся и финишировал последним.

Однако кое-чем он все же сможет гордиться. Как сообщает Астон Мартин в социальных сетях, Алонсо стал первым гонщиком в истории Формулы 1, который проехал 100 тысяч км в гоночных условиях.

Напомним, что по итогам Гран-при Италии Фернандо Алонсо также записал в свой послужной список историческое достижение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Гран-при Сингапура Астон Мартин

Статьи по теме

Гран-при Сингапура: Сайнс победил, Норрис и Хэмилтон попали на подиум Гран-при Сингапура: Сайнс победил, Норрис и Хэмилтон попали на подиум
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина21:21
Кривбасс - Верес 2:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Европа21:21
Клопп рассказал, когда позволяет себе выпить пиво
Теннис21:03
Кубок Дэвиса-2023: Испания и Италия побеждают, Великобритания и Франция играют вничью
Европа20:50
Мужской поступок: Футболист Манчестер Сити приобрел для своей бывшей особняк за 2,5 млн фунтов
Европа20:29
Вынужденный "джокер" Троссард принес Арсеналу непростую победу над Эвертоном
Европа20:20
Почеттино: Мудрику еще нужно учиться играть в АПЛ
Киберспорт19:54
ESL Pro League Season 18: NaVi обыграли без проблем FaZe
Формула 119:53
Алонсо стал обладателем очередного рекорда по итогам Гран-при Сингапура
Киберспорт19:38
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт19:22
NaVi уничтожили FaZe, выиграв свою группу на ESL Pro League 18
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK