Алонсо стал обладателем очередного рекорда по итогам Гран-при Сингапура

Гран-при Сингапура, который прошел в воскресенье, 17 сентября, стал шестнадцатым этапом Формулы 1 сезона-2023.

Победу в гонке завоевал пилот Феррари Карлос Сайнс, прервавший победную серию Ред Булл и Макса Ферстаппена.

Соотечественник Сайнса, Фернандо Алонсо, вряд ли захочет вспоминать этот заезд: 42-летний испанец ошибся, получил штраф, снова ошибся и финишировал последним.

Однако кое-чем он все же сможет гордиться. Как сообщает Астон Мартин в социальных сетях, Алонсо стал первым гонщиком в истории Формулы 1, который проехал 100 тысяч км в гоночных условиях.

Fernando has just become the first driver in F1 history to complete 100,000 km under race conditions.



A legend of our sport. #SingaporeGP pic.twitter.com/05ZxiHdHJG