Вассер - о заявке Андретти: Нам следует избегать высокомерия

Руководитель Феррари Фредерик Вассер также выступил против создания 11-й команды в Формуле-1.

Глава Скудерии также акцентировал внимание на финансовых проблемах команд, напомним, что немного ранее половина из них была на грани банкротства.

"Не секрет, что я не большой фанат расширения состава участников. Нужно держать в уме, что три-четыре года назад половина пелотона была на грани банкротства. Нам следует избегать высокомерия. Ф-1 сейчас проходит определенный жизненный цикл. Мы не знаем, что может случиться до 2030 года.

У меня не было доступа к досье Андретти. Первый вопрос: "В чем здесь ценность для самого чемпионата?" У нас уже есть десятая команда, которая как раз американская, – это Хаас. У нас есть американский пилот. Для меня вопрос заключается в том, какую ценность несет в себе Андретти", – цитирует Вассера AutoWeek.

Ранее против заявки Андретти высказался и глава Уильямс.

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