Ферстаппен считает, что у МакЛарена лучшая пара пилотов среди всех команд после Ред Булл

По мнению уже трехкратного чемпиона мира, Оскар Пиастри и Ландо Норрис - сильнейший дуэт в Формуле 1.

В последнее время главным конкурентом Ред Булл неожиданно стал МакЛарен, который испытывал серьезные проблемы на старте сезона.

Ландо Норрис три гонки подряд финиширует на подиуме, а Оскар Пиастри выиграл спринт в Катаре.

Ставший по итогам того спринта трехкратным чемпионом мира Макс Ферстаппен считает, что команда из Уокинга обладает лучшей парой пилотов среди всех остальных (кроме Ред Булл, конечно же).

"Я действительно думаю, что как команда они (МакЛарен), вероятно, наиболее стабильны по сравнению с другими, идущими за нами", - цитирует Ферстаппена Autosport.

"Думаю, что у них лучший состав гонщиков среди них всех, поэтому они работают очень хорошо. К концу года будет интересно, но я думаю, что и в начале следующего года можно будет увидеть, где все находятся".

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"Они проделали отличную работу, и мы видим, что они становятся все ближе и ближе, поэтому нам нужно постараться сохранить некоторый разрыв. МакЛарен делает большие шаги вперед на протяжении всего года".

Ранее стало известно, что классический Гран-при Бельгии останется в календаре Формулы 1 до 2025 года.

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