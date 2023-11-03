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Сайнс: Нынешний формат спринта спойлерит сценарий Гран-при

Пилот Феррари хочет, чтобы Формула 1 продолжила экспериментировать с форматом спринтерских заездов.
Сегодня, 10:24
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

В Сан-Паулу на Интерлагосе состоится шестая и последняя спринтерская гонка сезона-2023.

В предыдущих двух сезонах спринт определял стартовую решетку воскресного Гран-при, но с нынешнего сезона он стал отдельным заездом.

По мнению пилота Феррари Карлоса Сайнса, Формуле 1 стоит продолжать экспериментировать с форматом спринта, потому что нынешний его вид уж слишком раскрывает карты каждой команды перед Гран-при.

"На данный момент я согласен, что шести (спринтов) достаточно. Но я также согласен, что суббота слишком показательна для того, что произойдет в воскресенье - спринт, по сути, является первым отрезком воскресной гонки. И это не помогает", - цитирует испанца Motorsport.

"Я думаю, что шоу — это главная гонка, это Гран-при. Так что, если вы дошли до этого момента, вам лучше попробовать в субботу что-нибудь еще. Гонка с реверсивной стартовой решеткой, квалификация на одном круге - я не знаю".

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"Учитывая, что формат спринта сейчас является своего рода экспериментом в Формуле 1, я был бы готов продолжать экспериментировать, чтобы увидеть, какой формат будет лучше".

Ранее соотечественник Карлоса Сайнса Фернандо Алонсо предупредил журналистов о последствиях за новости о его будущем в Формуле 1.

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