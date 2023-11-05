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Норрис стал обладателем еще одного неприятного рекорда Формулы 1

Британец хотел бы как можно скорее прервать свою не самую удачную серию.
Вчера, 22:27
Ландо Норрис / Getty Images
Ландо Норрис / Getty Images

Гран-при Бразилии завершился очередной победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.

После рестарта из-за аварии на первом круге Ландо Норрис (МакЛарен) попытался навязать борьбу нидерландцу, но кроме намека на атаку он больше ничего не смог сделать.

В итоге 23-летний британец финишировал вторым, что стало для него уже 13-м подиумом в карьере. И параллельно с этим он стал обладателем практически антирекорда.

Как сообщает Gracenote Live, Норрис теперь является лидером за всю историю Формулы 1 по количеству подиумов без побед.

По данному показателю он догнал Ника Хайдфельда, который за свою 12-летнюю карьеру тоже 13 раз попадал на подиум, ни разу не поднимаясь на его самую высокую ступеньку.

И хотя он не победил, Ландо Норрис сумел выйти на пятое место личного зачета пилотов, обойдя Карлоса Сайнса. К тому же, пилот МакЛарен всерьех претендует на то, чтобы до конца сезона обойти еще и Фернандо Алонсо, отставая от испанца всего на три очка.

Напомним, что ранее в этом сезоне Ландо Норрис вышел на первое место по количеству набранных очков за карьеру в Формуле 1 без победы, отобрав данный "рекорд" у Нико Хюлькенберга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Гран-при Бразилии Ландо Норрис

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