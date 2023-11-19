Руководитель Макларен объяснил, почему Норрис попал в аварию

Руководитель Макларен Андреа Стелла прокомментировал аварию Ландо Норриса.

Напомним, что британский пилот уже на стартовых кругах влетел в барьеры, сразу с гонки Норриса отвезли в больницу.

Стелла рассказал, что с пилотом все в порядке, его уже выписали. А что касается аварии, то всему виной кочка и холодные шины.

"Ландо выписали. Все обследования дали отрицательный результат, для Ландо это хорошая новость.

В том месте есть кочка. Видно, что все машины искрят, когда по ней проезжают. Я считаю, это сочетание факторов: кочка и холодные шины могли его удивить. В остальном мы не видим проблем с болидом или иных по природе причин.

На мой взгляд, если мы продолжим гоняться ночью, проблему нужно решить, ведь этот поворот становится очень коварным с холодными покрышками и низким уровнем сцепления. Уже по ходу уик-энда мы видели, что в этом месте гонщики сталкиваются с избыточной поворачиваемостью", - цитирует Стеллу RacingNews365.

Ранее также Шарль Леклер прокомментировал результаты Гран-при Лас-Вегаса.

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