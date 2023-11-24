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Автоспорт

МакЛарен и Мерседес подписали новое соглашение о поставках моторов

"Оранжевые" будут использовать силовые установки немецкой команды и после смены регламента в 2026 году.
Сегодня, 11:59
Тото Вольфф и Зак Браун / Getty Images
Тото Вольфф и Зак Браун / Getty Images

МакЛарен принял решение ничего кардинально не менять и подписал новое соглашение с Мерседес о поставках моторов.

Как сообщает официальный сайт Формулы 1, команда из Уокинга будет использовать силовые установки "серебряных стрел" до 2030 года.

МакЛарен использует двигатели Мерседес с 2021 года, а ранее - с 1995 по 2014 год. Между сторонами действовало соглашение до 2025 года.

Однако из-за появления в 2026 году нового регламента по силовым агрегатам, МакЛарен и Мерседес предприняли шаги, чтобы быстро заключить новый контракт. Таким образом британский коллектив стал первым клиентом немецкой команды под новые правила.

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МакЛарен вернулся к моторам Мерседес после провального сотрудничества с Хондой и не очень успешного с Рено.

Начиная с 2021 года, "оранжевые" выиграли Гран-при Италии 2021 года — последняя победа для любой клиентской команды в Формуле 1.

За этот период команда также собрала 15 подиумов, два поула в спринтах и победу в спринте Катара-2023.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес макларен

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