Подарки Леклера и шикарный Алонсо: итоги сезона Формулы 1 (часть 2)

Мы продолжаем разбирать выступления команд и самых быстрых пилотов планеты в Формуле 1 сезона 2023 года, выделяя лучших и худших представителей.

В этот раз мы посмотрим, что происходит с Феррари a.k.a. Следующий год наш, отметим феномен Фернандо Алонсо и перерождение МакЛарен.

Также не забудем вспомнить о стагнации Альпин и выборе Альфа Таури, который может иметь влияние в долгой перспективе. Напомним, что это вторая часть материала по итогам сезона-2023 - с первой частью можно ознакомиться здесь.

Почему Феррари такая Феррари?

На последних нескольких этапах Скудерия Феррари подарила фанатам надежду на борьбу с Ред Булл. Но, к сожалению, по факту так ничего и не получилось, как бы ни старался Шарль Леклер приблизиться к Ферстаппену, соперник от него постоянно уезжал.

У итальянской команды есть серьезные проблемы с гоночным темпом и перегревом шин. Последние два года она достаточно хорошо выступает в квалификациях, после которых происходит настоящий кошмар в гонке.

Особенно от этого страдает Леклер: монегаск имеет один из худших процентов конвертации поула в победу в истории Формулы 1 - Шарль завоевал поул 23 раза и имеет лишь 5 побед (4 из них после победы в квалификации). Мем "поул Леклера - победа Ферстаппена" за эти два года перестал быть мемом, а стал страшной реальностью.

Карлос Сайнс в этом году забыл о путешествиях в гравий и в целом выступил стабильнее своего напарника. Но испанцу по-прежнему не хватает скорости. И вряд ли она у него уже когда-то появится. Зато Карлос может похвалиться победой в Сингапуре - единственный этап, который завершился победой не Ред Булл.

Никуда не делись главные враги Скудерии - стратеги команды. Хотя все же стоит признать, что в этом году они портили гонку своим пилотам куда реже. Но все равно, когда слышишь по радио "Переходим на план Ж", понимаешь, что в команде все стабильно - стабильно не стабильно.

Алонсо и МакЛарен - главные открытия сезона

Как же круто Фернандо Алонсо провел первую часть сезона. Конечно, не без помощи Астон Мартин, который построил болид, взяв за основу прошлогодний Ред Булл. Но тот же Лэнс Стролл и близко не подобрался к результатам испанца.

Фернандо пережил очередную молодость и во многом именно его выступления до летнего перерыва позволили британской команде до последнего надеяться на самые высокие места в Кубке конструкторов.

Однако АМ полностью провалил гонку обновлений, где МакЛарен оказался его полной противоположностью. "Оранжевые" настолько ужасно стартовали, что казалось никто и ничто не сможет исправить ситуацию.

Стоит отдать должное всем в команде - они ее исправили. Да так, что Оскар Пиастри выиграл спринт, а Ландо Норрис на нескольких этапах пытался навязать борьбу Максу Ферстаппену.

МакЛарен в определенный момент стал второй силой в пелотоне и это выглядело здорово и, что самое интересное, свежо. Давно уже команда из Уокинга не была такой сильной, а пара молодых пилотов лишь подогревает интерес к ней.

К сожалению, до конца сезона "маки" не смогли удержать такой темп, уж слишком много они потеряли на старте. Но даже такой камбек позволяет считать МакЛарен наряду с Алонсо главными открытиями этого года.

Альпин висит между "двух ног"

Ситуация с экс-Рено напоминает комедию "Жандарм из Сен-Тропе" с Луи де Фюнесом, если кто такую помнит. Вот только в ситуации с командой все не так весело.

Пара французских пилотов в чисто французской команде постоянно ругается, а руководство ничего не может с этим поделать. Гонщики не слушают своих гоночных инженеров и творят на трассе то, что им захочется.

Самым памятным инцидентом стала авария на Гран-при Австралии, где Пьер Гасли по непонятной причине решил прижать Эстебана Окона к стене, что привело к двойному сходу.

Еще когда только объявляли о подписании Гасли, все отмечали его не лучшие отношения с будущим напарником. И мы прекрасно видим, к чему это приводит.

Но самое ужасное то, что руководство бездействует. Либо же их слова никак на гонщиков не действуют.

Ах да, стоит вспомнить и болид, который построил Альпин. Команда стала посредственной, она ни на что не претендует. В прошлом году было четвертое место КК и борьба с МакЛарен. В этом же... ничего.

Машина сильна пострадала от французской силовой установки, которая оказалась самой слабой в пелотоне. Альпин оказался с заметным отставанием худшей заводской командой.

И если сложить все вышеперечисленное, то можно понять, что в 2024 году не стоит ожидать чего-то другого: ниже команда вряд ли опустится, но и выше шестого места ей не подняться.

Лоусон и Риккардо: кто был бы более выгоден для Альфа Таури

Ник де Врис разочаровал руководство Альфа Таури и Ред Булл своими выступлениями, в результате чего он лишился места в пелотоне. Его заменил Даниэль Риккардо и эта замена выглядела более чем логично.

У "Медоеда" была, в идеале, половина сезона, чтобы показать свои умения и убедить младших "быков" подписать его на 2024 год. Но авария и поломанное запястье на этапе в Нидерландах полностью смазали всю картину. Часть сезона для австралийца разделилась на два отрезка, которые нельзя трезво оценивать.

В то же самое время в игру вступил Лиам Лоусон, который сразу же ворвался в Формулу 1 приличными результатами на не самой хорошей машине. А девятое место в Сингапуре стало отличной демонстрацией его таланта.

Вот только в итоге Альфа Таури все равно предпочла молодому новозеландцу опытного австралийца - Дэн будет напарником Юки Цуноды в следующем сезоне. Лиам же будет резервным пилотом Ред Булл.

Команда решила сделать ставку на более проверенный и безопасный вариант, что вполне объяснимо. Но каким бы приятным человеком не был Риккардо, есть ощущение, что стоило дать шанс именно Лоусону.

Даниэлю уже 34 года, его прайм уже прошел и вряд ли австралиец станет лучше. Лиам же только в начале своего пути, который обещает быть увлекательным. Не зря ведь Кристиан Хорнер сказал, что Лоусон должен быть на стартовой решетке в 2025 году.

Но недавно появилась информация, которая еще больше объясняет выбор Альфа Таури. Если Серхио Перес снова будет проваливать чемпионат, у Ред Булл будет возможность заменить его на Риккардо. А место самого Даниєля займет как раз-таки Лоусон. Так что посмотрим, что произойдет и кто будет за рулем в обеих командах уже по ходу сезона.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!