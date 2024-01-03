iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Феррари прошла крэш-тест, который ранее провалил Ред Булл

Хоть какие-то хорошие новости для Скудерии.
Сегодня, 20:39
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Новое шасси Феррари сумело пройти крэш-тест от ФИА, пишет Motorsport.

Ранее, напомним, этот же тест провалил первый тестовый болид Ред Булл, он не выдержал лобового столкновения.

А вот шасси От Феррари на сезон-2024 (рабочий индекс – 676) прошло крэш-тест, из за чего у итальянских журналистов появился повод по-доброму пошутить над командой.

"Феррари лучше Ред Булл. Пусть это звучит невероятно, но по крайней мере в одном аспекте Скудерии удалось проявить себя лучше в сравнении с чемпионской командой", – пишут итальянские журналисты.

Ранее также Даниэль Риккардо рассказал, каким было его возвращение в Формулу-1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

Статьи по теме

Ди Монтедземоло: Энцо Феррари был бы в восторге от работы с Шумахером Ди Монтедземоло: Энцо Феррари был бы в восторге от работы с Шумахером
Формула 1. Болиды 2024 года: Феррари, Уильямс и Заубер единственные подтвердили даты презентаций Формула 1. Болиды 2024 года: Феррари, Уильямс и Заубер единственные подтвердили даты презентаций
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Помочь журналистам

Видео

Первый гол Яремчука в Ла Лиге и победа Валенсии в обзоре матча с Вильярреалом
Первый гол Яремчука в Ла Лиге и победа Валенсии в обзоре матча с Вильярреалом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа23:01
Мбаппе установил очередное достижение в ПСЖ
Европа23:00
Бразильский новичок Барселоны может дебютировать за клуб уже в ближайшем матче
Европа22:34
Тренер Миколенко рассказал о трансферных планах на январь
Европа22:25
Середняк АПЛ подпишет брата одного из своих игроков
Европа22:20
Реал минимально одолел Мальорку
Европа21:59
Суонси Кухаревича получит нового главного тренера
Европа21:33
Манчестер Юнайтед нацелился на испанского таланта
Европа21:30
"Он не очень быстрый": Экс-тренер Кристал Пэлас признался, что упустил мировую звезду, послушав совета скаута
Киберспорт21:15
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: 13-м стал huNter-
Европа20:59
Бавария интересуется лидером Милана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK