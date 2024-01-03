Феррари прошла крэш-тест, который ранее провалил Ред Булл

Хоть какие-то хорошие новости для Скудерии.

Новое шасси Феррари сумело пройти крэш-тест от ФИА, пишет Motorsport.

Ранее, напомним, этот же тест провалил первый тестовый болид Ред Булл, он не выдержал лобового столкновения.

А вот шасси От Феррари на сезон-2024 (рабочий индекс – 676) прошло крэш-тест, из за чего у итальянских журналистов появился повод по-доброму пошутить над командой.

"Феррари лучше Ред Булл. Пусть это звучит невероятно, но по крайней мере в одном аспекте Скудерии удалось проявить себя лучше в сравнении с чемпионской командой", – пишут итальянские журналисты.

Ранее также Даниэль Риккардо рассказал, каким было его возвращение в Формулу-1.

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