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Автоспорт

В Феррари определились с пилотами, которые могут заменить Сайнса

Среди них два очевидных варианта и один не очень очевидный.
Сегодня, 16:05
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

В Феррари определились с шорт-листом пилотов, которые могут заменить Карлоса Сайнса, пишет Corriere della Sera.

Напомним, что Скудерия объявила о новом контракте с Шарлем Леклером, но никак не может договориться с его партнером. Сайнс хочет соглашение не хуже, а Феррари не хочет долго держать испанца в команде.

Пока все идет к тому, что Карлос покинет Феррари в конце будущего сезона, потому итальянцы уже начали думать, кого же пригласить на замену.

В шорт-листе находятся Ландо Норрис, Алекс Албон и Пьер Гасли. Заполучить британца будет очень сложно, он буквально на расхват. 

С Албоном ситуация попрощее, но после его очень удачного сезона в Уильямс, его тоже будет непросто подписать. А вот Гасли наоборот самый безопасный вариант, да и француз, скорее всего, лучше остальных подходит на роль второго пилота, хотя, и у него еще остались амбиции.

Ранее также сообщалось, что ранее появилось видео, на котором можно ознакомиться с будущем Гран-при Мадрида.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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