Младший брат Леклера и юный британец присоединились к Феррари на сезон-2024

При этом россиянин, который теперь выступает под израильским флагом, все равно остается в команде.

Феррари на своем официальном сайте объявила о пополнении состава гонщиков на сезон 2024 года.

Так, Оливер Берман станет одним из резервных пилотов Скудерии, присоединившись к Антонио Джовинацци и Роберту Шварцману.

Итальянец и россиянин с израильским паспортом также участвуют в программе гиперкаров чемпионата мира по гонкам на выносливость. Поэтому они не всегда будут доступны по ходу сезона.

Берман будет выступать за команду Према во втором для себя сезоне Формулы 2. При этом 18-летний британец также будет присутствовать на уик-эндах Формулы 1, которые совпадают с его гоночной программой.

Оливер Берман / Источник: Getty Images

Помимо этого итальянцы объявили, что младший брат Шарля Леклера Артур будет пилотом развития в Маранелло, несмотря на то, что он недавно покинул гоночную академию Феррари.

Леклер-младший впервые сядет за руль болида Ф1 на следующей неделе, он будет управлять F1-75 2022 года в Барселоне.

.@OllieBearman and @arthur_leclerc7 join the ranks of Scuderia Ferrari for the 2024 season 💪 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 27, 2024

Напомним, что несколькими днями ранее Шарль Леклер подписал новый контракт с Феррари, выразив надежду воплотить в реальность свою детскую мечту - стать чемпионом мира в составе Скудерии.

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