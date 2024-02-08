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"Не лучшее чувство": Сайнс поделился мыслями о его замене на Хэмилтона

При этом Карлос признался, что он ожидал подобного развития событий.
Сегодня, 19:32
Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон / Getty Images
Карлос Сайнс и Льюис Хэмилтон / Getty Images

Прошла уже неделя с момента объявления о переходе Льюиса Хэмилтона из Мерседес в Феррари после сезона-2024.

В то же самое время стало понятно, что Скудерию покинет Карлос Сайнс, с которым так и не удалось договориться о новом контракте.

Испанец в беседе со Sky Italia признался, что он не был разочарован решением Феррари.

"Нет, я не был разочарован. Наблюдая за Феррари изнутри, я уже знал несколько вещей и готовился вместе с командой к будущим изменениям", - цитирует Карлоса официальный сайт Формулы 1.

"Я не хочу думать ни о чем другом, кроме как отдать все свои силы в этом сезоне ради Феррари".

Источник: Getty Images

Сайнс, которому в этом году исполнится 30 лет, описал себя как того, кто чувствует себя "моложе и более мотивированным, чем когда-либо".

"Это определенно не лучшее чувство для начала сезона. Но в тот момент, когда я надену шлем в Бахрейне и выйду на трассу, единственное чувство, которое у меня возникнет, — это желание ехать все быстрее и быстрее, а также стремление выиграть чемпионат".

"Я осознаю, чего стою как гонщик, и по этой причине я очень спокоен, когда смотрю в будущее. Хорошие вещи обязательно придут, но на данный момент моей целью остается сделать все возможное с Феррари".

Презентация нового болида и ливреи Феррари состоится 13 февраля. Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с уже представленными ливреями и болидами, а также расписанием запланированных презентаций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Карлос Сайнс Льюис Хэмилтон

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