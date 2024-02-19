Вассер не считает сезон-2024 проходимым для Феррари

Фредерик Вассер рассказал о планах Феррари на будущий сезон.

В первую очередь руководитель Скудерии подчеркнул, что сезон-2024 не будет для команды проходным. Они все так же будут стремиться выиграть и без Льюиса Хэмилтона.

Для того, чтобы быть готовыми к грядущим сменам, команда должна работать на полную уже сейчас - это единственный верный путь.

"Нет, говорить так было бы неправильно, сезон-2024 не будет для нас переходным. Для нас это очень важный сезон и мы в полной мере сосредоточены именно на нем.

Как мне кажется, лучший способ подготовиться к чему-то – это хорошо поработать. И это значит, что сейчас мы сосредоточены на сезоне-2024 – мы хотим стать лучшими, хотим выигрывать гонки, хотим продолжить тот путь, на котором оказались в 2023 году, и сейчас мы не будем думать о том, что нас ждет в сезоне-2025", - цитирует Вассера motorsport.

Ранее также сообщалось, что Эдриан Ньюи мог бы задуматься о переходе в Феррари.

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