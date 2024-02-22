Марко: Наш реальный отрыв - 0.3 секунды

Советник Ред Булл Гельмут Марко не считает, что команда полностью доминирует над соперниками.

Напомним, что по итогам первого дня предсезонных тестов Ферстаппен опередил ближайшего соперника на более чем секунду.

Однако Марко заявил, что это стало результатом правильного выбора шин, а реальный отрыв намного меньше.

"Отрыв не такой, каким кажется. Мы стали единственными, кто выехал на трассу на свежем "медиуме" в прохладные вечерние часы. Это объясняет большой скачок после обеда. Реальный отрыв, по нашей оценке – три десятые.

Это очень впечатляет: мы проехали 143 круга без каких-либо серьезных проблем. Концепция работает, мы можем развиваться на этой основе. Все выглядит хорошо.Первые отклики от Макса позитивные. Все сегодняшние изменения настроек сработали, болид отреагировал здорово", - рассказал Марко Auto Motor und Sport.

Ранее также сообщалось, что одна из команд стала спонсором ФИА.

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