Кто станет чемпионом Формулы-1 сезона-2024

Представляем вам прогноз букмекеров на предстоящий сезон "королевы автоспорта".

Уже вскоре стартует сезон Формулы-1 2024 года, в котором за победу поборются 20 пилотов из 10 разных команд.

ISPORT рассказывает, кого букмекеры считают главным фаворитом на получение звания чемпиона мира.

Прогноз и ставки букмекеров на чемпиона Формулы-1 сезона-2024

Макс Ферстаппен: 1.14 - 1.28

Льюис Хэмилтон: 13.0 - 17.0

Шарль Леклер: 13.0 - 21.0

Ландо Норрис: 11.0 - 25.0

Джордж Рассел: 23.0 - 35.0

Серхио Перес: 26.0 - 47.0

Оскар Пиастри: 34.0 - 51.0

Фернандо Алонсо: 34.0 - 69.0

Карлос Сайнс: 29.0 - 74.0

На других гонщиков коэффициент 251.0 и выше.

Как можно заметить, явным фаворитом является пока двукратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, однако, букмекеры принимают на победителя и без учета главного пилота Red Bull.

Примечательно, что котировки здесь несколько отличаются.

Серхио Перес: 2.0 - 2.1

Шарль Леклер: 4.75 - 5.0

Ландо Норрис: 4.75 - 5.0

Льюис Хэмилтон: 9.0 - 10.0

Джордж Расселл: 13.0 - 17.0

Фернандо Алонсо: 21.0 - 26.0

Оскар Пиастри: 21.0 - 26.0

Карлос Сайнс: 21.0 - 41.0

На остальных пилотов коэффициент 101.0 и выше.

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