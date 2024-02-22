Кто станет чемпионом Формулы-1 сезона-2024
Представляем вам прогноз букмекеров на предстоящий сезон "королевы автоспорта".
Уже вскоре стартует сезон Формулы-1 2024 года, в котором за победу поборются 20 пилотов из 10 разных команд.
ISPORT рассказывает, кого букмекеры считают главным фаворитом на получение звания чемпиона мира.
Прогноз и ставки букмекеров на чемпиона Формулы-1 сезона-2024
- Макс Ферстаппен: 1.14 - 1.28
- Льюис Хэмилтон: 13.0 - 17.0
- Шарль Леклер: 13.0 - 21.0
- Ландо Норрис: 11.0 - 25.0
- Джордж Рассел: 23.0 - 35.0
- Серхио Перес: 26.0 - 47.0
- Оскар Пиастри: 34.0 - 51.0
- Фернандо Алонсо: 34.0 - 69.0
- Карлос Сайнс: 29.0 - 74.0
На других гонщиков коэффициент 251.0 и выше.
Как можно заметить, явным фаворитом является пока двукратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, однако, букмекеры принимают на победителя и без учета главного пилота Red Bull.
Примечательно, что котировки здесь несколько отличаются.
- Серхио Перес: 2.0 - 2.1
- Шарль Леклер: 4.75 - 5.0
- Ландо Норрис: 4.75 - 5.0
- Льюис Хэмилтон: 9.0 - 10.0
- Джордж Расселл: 13.0 - 17.0
- Фернандо Алонсо: 21.0 - 26.0
- Оскар Пиастри: 21.0 - 26.0
- Карлос Сайнс: 21.0 - 41.0
На остальных пилотов коэффициент 101.0 и выше.
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