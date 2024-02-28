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Автоспорт

Ред Булл решил не увольнять Хорнера с поста руководителя команды

Британец продолжит возглавлять коллектив после того, как он был оправдан по итогам расследования.
Сегодня, 17:58
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Кристиан Хорнер продолжит исполнять обязанности руководителя команды Ред Булл, сообщает Sky Sports.

Все обвинения в неподобающем поведении, выдвинутые против него, были отклонены в результате расследования дела внутри компании.

"Независимое расследование обвинений, выдвинутых против г-на Хорнера, завершено, и Ред Булл может подтвердить, что жалоба была отклонена", — говорится в заявлении компании.

"Заявитель имеет право на апелляцию. Ред Булл уверен, что расследование было справедливым, строгим и беспристрастным".

Источник: Getty Images

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"Отчет о расследовании является конфиденциальным и содержит личную информацию сторон и третьих лиц, которые помогали в расследовании, поэтому мы не будем давать дальнейшие комментарии из уважения ко всем заинтересованным сторонам".

"Ред Булл продолжит стремиться соответствовать самым высоким стандартам на рабочем месте".

Напомним, что Хорнер оказался под расследованием Ред Булл после того, как сотрудница компании обвинила его в неподобающем поведении.

Британец отрицал обвинения на протяжении всего процесса и присутствовал на презентации болида и ливреи 2024 года, а также во время предсезонных тестов в Бахрейне.

Напомним, что в четверг, 29 февраля, стартует новый сезон Формулы 1. В Сахире пройдут первые две практики. Гран-при Бахрейна состоится в субботу, 2 марта. На ISPORT можно ознакомиться с календарем сезона Формулы 1 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Кристиан Хорнер

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