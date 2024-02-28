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Риккардо: Место в Ред Булл в 2025 году - это цель, а не фокус моего внимания

Австралиец не планирует отвлекаться на то, что стало его главной целью.
Сегодня, 19:26
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Вопрос о том, кто будет напарником Макса Ферстаппен в 2025 году, остается открытым.

Одним из кандидатов на место, которое сейчас занимает Серхио Перес, считается Даниэль Риккардо, который не скрывает своего желания вернуться в Ред Булл.

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Но 34-летний австралиец заявил, что место в Ред Булл - это цель, на которую он не будет отвлекаться по ходу будущего сезона, ведь ему нужно выиграть дуэль у напарника в лице Юки Цуноды.

"Я думаю, что это хорошо, что это цель для нас обоих, это естественно. Но я думаю о позитиве: это выявит среди нас лучших соперников и, надеюсь, подтолкнет друг друга немного вперед", - цитирует Медоеда Motorsport.

"Но стою ли я на стартовой решетке с мыслями о Ред Булл: "О, если я проведу хорошую гонку, я буду там"? Нет. Это цель. Но это не мой фокус".

Ранее стало известно, что Кристиан Хорнер продолжит выполнять роль руководителя Ред Булл после того, как он был оправдан в результате проведенного расследования.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Даниэль Риккардо

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