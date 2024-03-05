Известный британский телеведущий в "веселом" состоянии махал флагом на финише Гран-при Бахрейна
Несколькими днями ранее в Сахире стартовал сезон Формулы 1 2024 года.
Одной из главных звезд вечера стал известный телеведущий и журналист Джереми Кларксон.
Сначала он появился на стартовой решетке до начала Гран-при Бахрейна, который завершился победой Макса Ферстаппена.
На вопрос Мартина Брандла, кто, по его мнению, выиграет гонку, Кларксон ответил: "Эдриан Ньюи". Стоит отметить, что Кларксон и Ньюи вместе учились в старших классах школы.
Jeremy Clarkson represents the kind of celebrity that should be on the Formula One grid. He's a legend, a petrolhead and actually has a passion for the sport. #BahrainGP pic.twitter.com/BoXHtP4DIp— Paul McGinnes 🏁 (@PaulMcG92) March 3, 2024
Но главный хайлайт состоялся уже во время финиша. У себя в Instagram Кларксон опубликовал видео, в котором он машет клетчатым флагом, объявляя о финише заезда.
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Один из фанатов британца заметил, что телеведущий был явно навеселе. Он спросил, сколько же пива выпил Джереми. Ответ вряд ли кого-то удивил - "Дохр*на".
Ранее стало известно, что Гран-при Турции может вернуться в календарь Формулы 1 - ФИА уже провела переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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