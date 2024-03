Известный британский телеведущий в "веселом" состоянии махал флагом на финише Гран-при Бахрейна

Несколькими днями ранее в Сахире стартовал сезон Формулы 1 2024 года.

Одной из главных звезд вечера стал известный телеведущий и журналист Джереми Кларксон.

Сначала он появился на стартовой решетке до начала Гран-при Бахрейна, который завершился победой Макса Ферстаппена.

На вопрос Мартина Брандла, кто, по его мнению, выиграет гонку, Кларксон ответил: "Эдриан Ньюи". Стоит отметить, что Кларксон и Ньюи вместе учились в старших классах школы.

Jeremy Clarkson represents the kind of celebrity that should be on the Formula One grid. He's a legend, a petrolhead and actually has a passion for the sport. #BahrainGP pic.twitter.com/BoXHtP4DIp