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Известный британский телеведущий в "веселом" состоянии махал флагом на финише Гран-при Бахрейна

Джереми Кларксон очень хорошо провел вечер во время первого гоночного этапа сезона-2024.
Сегодня, 14:46
Мартин Брандл и Джереми Кларксон / Getty Images
Мартин Брандл и Джереми Кларксон / Getty Images

Несколькими днями ранее в Сахире стартовал сезон Формулы 1 2024 года.

Одной из главных звезд вечера стал известный телеведущий и журналист Джереми Кларксон.

Сначала он появился на стартовой решетке до начала Гран-при Бахрейна, который завершился победой Макса Ферстаппена.

На вопрос Мартина Брандла, кто, по его мнению, выиграет гонку, Кларксон ответил: "Эдриан Ньюи". Стоит отметить, что Кларксон и Ньюи вместе учились в старших классах школы.

Но главный хайлайт состоялся уже во время финиша. У себя в Instagram Кларксон опубликовал видео, в котором он машет клетчатым флагом, объявляя о финише заезда.

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Один из фанатов британца заметил, что телеведущий был явно навеселе. Он спросил, сколько же пива выпил Джереми. Ответ вряд ли кого-то удивил - "Дохр*на".

Источник: скриншот

Ранее стало известно, что Гран-при Турции может вернуться в календарь Формулы 1  - ФИА уже провела переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Бахрейна

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