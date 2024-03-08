Алонсо расскажет о планах на будущее в течение "следующих нескольких недель"

Совсем скоро испанский гонщик расскажет, чего стоит от него ожидать: продление контракта с Астон Мартин, переход в другую команду или даже завершение карьеры.

Фернандо Алонсо считался главным претендентом на место в Мерседес, когда в 2025 году команду покинет Льюис Хэмилтон.

Однако недавно его позицию отобрал Макс Ферстаппен, чье будущее внезапно стало неопределенным.

Будущее самого 42-летнего испанца также остается неопределенным. Но он собирается в ближайшее время это исправить.

"Лучше быть в этих списках (претендентов на место в Мерседес), чем в списке перехода в другие серии или в списке тех, кто завершает карьеру", - цитирует Нандо Motorsport.

"Но я приму решение о планах на будущее в ближайшие несколько недель или несколько гонок. Прежде всего мне нужно поговорить с самим собой, мне нужно принять решение. Очевидно, мне нужно пожертвовать всем остальным в жизни, чтобы быть на 100% готовым к Формуле 1. Вот в чем будет заключаться решение".

Источник: Getty Images

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На вопрос издания, готов ли он принять однолетний контракт, Алонсо ответил уклончиво.

"Я не знаю. Прежде всего, мне нужно понять, хочу ли я продолжать участвовать в гонках. Как я уже сказал, я буду эгоистом, если буду просто думать о продлении контракта и просто быть гонщиком Ф1 и путешествовать по миру, чувствуя себя круто".

"Но я не такой человек, и если я беру на себя обязательства, то только потому, что искренне верю, что есть возможность выигрывать гонки. Я хочу быть в симуляторе, я хочу быть с инженерами, я хочу просить 100% от организации, ведь я точно знаю, что я выложусь на все 100%".

"Если нет, я не буду брать на себя обязательства. Не знаю, надолго ли и не знаю с кем. Поэтому здесь много вопросительных знаков. Но это второй этап. Первый этап будущего должен быть по моему личному решению".

Напомним, что в пятницу, 8 марта, в Джидде пройдут третья практика и квалификация будущего Гран-при Саудовской Аравии. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда.

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