Советника Ред Булл могут отстранить в результате расследования дела Хорнера
Несмотря на то, что расследование неподобающего поведения руководителя Ред Булл Кристиана Хорнера завершилось, его последствия продолжают настигать других людей.
Ранее было объявлено, что компания отстранила сотрудницу, которая выдвинула обвинения в адрес британца.
Теперь же под отстранение рискует попасть советник команды Гельмут Марко, сообщает Motorsport.
По информации источника, Ред Булл ведет расследование в отношении Марко, который подозревается в разглашении конфиденциальной информации средствам массовой информации, что происходило с начала дела Хорнера.
Расследование продолжается, и не было сделано никаких выводов относительно того, нарушил ли Марко протокол команды вообще.
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Однако если его признают виновным в разглашении конфиденциальной информации СМИ, ему грозит дисциплинарное взыскание.
Марко сообщил австрийской телекомпании ORF, что есть вероятность, что он не сможет присутствовать на следующем этапе в Австралии. Не стоит также исключать вариант, при котором компания откажется от его услуг.
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