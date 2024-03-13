iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Чемпион мира Формулы 1 в составе Феррари выставил на продажу победный болид

За все свои выставленные машины Джоди Шектер может получить до 11 миллионов фунтов.
Сегодня, 00:52
Джоди Шектер / Getty Images
Джоди Шектер / Getty Images

Чемпион мира Формулы 1 1979 года в составе Феррари Джоди Шектер выставил на аукцион Sotheby’s двенадцать машин из собственной коллекции, семь из которых - болиды "королевских гонок".

Как сообщает Motorsport, главным активом этой коллекции стала Ferrari 312 T4, за рулем которой южноафриканский гонщик выиграл Гран-при Бельгии и Монако.

В этой машине он также выиграл домашний для Скудерии Гран-при Италии в Монце, который завершился дублем - вторым тогда финишировал Жиль Вильнев.

Читай также: Руководитель Феррари: Мы больше не чувствуем себя бесполезными в борьбе с Ред Булл

Шектер приобрел этот болид у итальянцев в 1982 году. По информации источника, машина оценивается в 4,5-5 миллионов фунтов.

Общая стоимость всех машин, выставленных на аукцион, оценивается в 10,9 миллиона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

Статьи по теме

Руководитель Феррари: Мы больше не чувствуем себя бесполезными в борьбе с Ред Булл Руководитель Феррари: Мы больше не чувствуем себя бесполезными в борьбе с Ред Булл
Феррари пытается переманить ключевых инженеров Ред Булл Феррари пытается переманить ключевых инженеров Ред Булл
Бермэн стал самым успешным тинейджером в истории Формулы 1 Бермэн стал самым успешным тинейджером в истории Формулы 1
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: завершился восьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:55
Арсенал отыгрался и выбил Порту из Лиги чемпионов в серии пенальти
Лига Чемпионов00:55
Лига чемпионов: Барселона обыграла Наполи, Арсенал прошел Порту благодаря серии пенальти
Формула 100:52
Чемпион мира Формулы 1 в составе Феррари выставил на продажу победный болид
Лига Чемпионов00:36
Барселона - Наполи 3:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Формула 100:24
Руководитель Феррари: Мы больше не чувствуем себя бесполезными в борьбе с Ред Булл
Теннис00:12
Костюк впервые вышла в 1/4 финала турнира WTA 1000, обыграв "нейтралку" в Индиан-Уэллсе
Лига Чемпионов00:02
Барселона одолела Наполи и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов
Вчера, 23:35
Украина23:35
Трансферы УПЛ: Полесье приобрело венесуэльского форварда, ЛНЗ подписал вингера-легионера
Европа23:34
АПЛ заменит правила прибыльности и устойчивого развития перед стартом следующего сезона
Украина23:28
Полесье объявило о подписании венесуэльского нападающего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK