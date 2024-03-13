Чемпион мира Формулы 1 в составе Феррари выставил на продажу победный болид

За все свои выставленные машины Джоди Шектер может получить до 11 миллионов фунтов.

Чемпион мира Формулы 1 1979 года в составе Феррари Джоди Шектер выставил на аукцион Sotheby’s двенадцать машин из собственной коллекции, семь из которых - болиды "королевских гонок".

Как сообщает Motorsport, главным активом этой коллекции стала Ferrari 312 T4, за рулем которой южноафриканский гонщик выиграл Гран-при Бельгии и Монако.

В этой машине он также выиграл домашний для Скудерии Гран-при Италии в Монце, который завершился дублем - вторым тогда финишировал Жиль Вильнев.

Jody Scheckter is to auction seven #F1 cars from his private collection, including his 1979 title-winning Ferrari 312 T4.https://t.co/9Ldi6xGlKf — Motorsport.com (@Motorsport) March 11, 2024

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Шектер приобрел этот болид у итальянцев в 1982 году. По информации источника, машина оценивается в 4,5-5 миллионов фунтов.

Общая стоимость всех машин, выставленных на аукцион, оценивается в 10,9 миллиона.

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