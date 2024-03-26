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Вассер: Под давлением Ред Булл допускает ошибки

Феррари способна навязать борьбу "быкам".
Вчера, 22:45
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Фередрик Вассер убежден, что Феррари способны победить Ред Булл.

Глава Скудерии считает, что команда обрела уверенность и теперь способна оказывать давление на соперников, заставляя тех ошибаться.

Сейчас Феррари еще не готова бороться с "быками" на равных, но с каждым уик-эндом команда будет становиться сильнее.

"Это огромный фактор, влияющий на результаты в нашем бизнесе. И, полагаю, за последний месяц мы обрели уверенность, но так уже было в заключительной части прошлого года.

На мой взгляд, это демонстрирует, что мы оказываем давление на Ред Булл, когда сводим все воедино – не уверен, что нам это удается каждый уик-энд. А под давлением соперник допускает ошибки. Это означает, что надо по-прежнему действовать в этом направлении.

Сейчас мы с куда большей уверенностью справляемся с Гран-при, ведь с первого же круга первого дня мы показывали скорость, и все шло довольно гладко. В таких ситуациях мы можем как можно лучше подготовить машину в воскресенью", – цитирует Вассера RacingNews365.

Ранее также Вассер отказался комментировать будущее Карлоса Сайнса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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