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Автоспорт

Феттель: Есть мысли о возвращении в Формулу 1, но есть и то, что меня останавливает

Возможно, фанаты еще увидят Себа за рулем болида на стартовой решетке "королевы автоспорта". А может и нет.
Сегодня, 14:51
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images

Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель в интервью для Sky Sports подтвердил, что он раздумывает над возвращением в спорт.

Однако он также сообщил, что есть некоторые вещи, которые его останавливают.

На вопрос, стоит ли рассматривать его кандидатуру на место в одной из команд в 2025 году, он ответил: "Ну, потенциально да, потому что у меня нет места ни в одной из команд, но они задаются вопросом, ищу ли я его? Я думаю, это зависит от всего набора".

"Я ушел из Формулы 1, чтобы не возвращаться, но я также сказал, что никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Так что я думаю, что это (возвращение) все еще в силе".

Источник: Getty Images

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"Очевидно, есть вещи, которых мне не хватает, в основном это соревнования. И есть вещи, по которым я не скучаю, так что ничего не изменилось. Жизнь совсем другая, если ты не участвуешь в гонках, и мне это до сих пор нравится".

"Никогда не знаешь, куда жизнь приведет тебя. Так что, возможно, она вернет меня за руль, а может, и нет".

Ранее Себастьян Феттель также признался, что он раздумывает над возможным дебютом в гонках на выносливость - 24 часа Ле-Мана 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Себастьян Феттель

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