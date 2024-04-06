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"Один из тех дней": Леклер прокомментировал свой провал в квалификации Гран-при Японии

Монегаску остается лишь выдать свою лучшую гонку.
Сегодня, 11:58
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Квалификация Гран-при Японии стала настоящим разочарованием для пилота Феррари Шарля Леклера.

Монегаск в третьем сегменте мог использовать лишь один комплект шин, из-за чего он всего раз выехал на трассу. Установленного времени хватило для того, чтобы показать восьмой результат.

После квалификации 26-летний гонщик заявил, что такие дни случаются в сезоне и их нужно лишь прожить.

"Это одна из тех сессий, которая случается раз в сезон. Но это определенно не очень хорошее чувство. Все в порядке, баланс неплох – мы всегда можем стать немного лучше, как и в каждой квалификации", - цитирует Шарля Motorsport.

"Если я полагаюсь на ощущения в конце круга, я думаю: "Окей, это довольно хороший круг". А потом ты смотришь в таблицу и видишь свое отставание на секунду от лидеров".

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"Так что, когда это происходит, обычно мы больше обращаем внимание на шины и на то, как мы доводим их до оптимальной температуры. Сегодня я пробовал много разных вещей, но ничего не сработало".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий гоночного уик-энда в Японии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Японии Шарль Леклер

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